Spider-Man: No Way Home: record di visualizzazioni per il trailer, battuto Avengers: Endgame

Il trailer di Spider-Man: No Way Home ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni superando persino quello di Avengers: Endgame e diventando il più visto di sempre nel corso di 24 ore.

Il primato precedente era stato registrato dal film della Marvel che era arrivato, in un solo giorno, a quota 289 milioni di visualizzazioni.

L'attesa per le prime immagini di Spider-Man: No Way Home ha portato il trailer a superare quota 355.5 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, raddoppiando i numeri ottenuti dal precedente capitolo delle avventure con star Tom Holland.

Sui social, inoltre, ci sono state negli Stati Uniti oltre 2.91 milioni di menzioni sul film, con ben 1.96 pubblicate nelle prime 12 ore. A livello globale la cifra supera la considerevole quota di 4.5 milioni menzioni.

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man con star Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.