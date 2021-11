Spider-Man: No Way Home, un nuovo spot dedicato al multiverso

Un nuovo spot del film Spider-Man: No Way Home, in arrivo nelle sale a dicembre, punta l'attenzione sull'esistenza del multiverso.

Un nuovo spot di Spider-Man: No Way Home punta l'attenzione sui villain che Peter Parker, Doctor Strange e gli eroici amici di Peter Parker dovranno affrontare.

Nel video il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch fa una domanda al Dottor Otto Octavius e la risposta conferma che proviene da una dimensione in cui esiste un altro Peter Parker.

Il video promozionale dell'atteso Spider-Man: No Way Home ribadisce l'esistenza del multiverso e Doctor Strange sostiene che se non verranno catturati gli ospiti inaspettati la struttura della realtà potrebbe essere fatta a pezzi.

Il film è infatti ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home e mostra le conseguenze della confessione in punto di morte di Mysterio (Jake Gyllenhaal) sull'identità segreta dell'Uomo Ragno. La storia ruoterà attorno al multiverso MCU con il coinvolgimento di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Nel tentativo di aiutare Spider-Man, lo stregone espone inavvertitamente la Terra a minacce del multiverso come Doc Ock (Alfred Molina), già visto in Spider-Man 2, Green Goblin, Electro, Sandman e Lizard.

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.

