Spider-Man: No Way Home non è l'ultimo film con Tom Holland: in arrivo una nuova trilogia

Udite, udite! Spider-Man: No Way Home non sarà l'ultimo film dell'Uomo Ragno con Tom Holland. La produttrice di Sony Pictures Etertainment Amy Pascal ha rivelato che l'attore tornerà per una nuova trilogia di film su Spider-Man

Era da tempo che ci si chiedeva cosa ne sarebbe stato del futuro di Spider-Man dopo l'uscita di NO Way Home al cinema, se i rapporti tra Sony e Disney avrebbe permesso di continuare la collaborazione tra le due compagnie (specialmente dopo gli attriti del 2019), e cosa si prospettava per il futuro di Tom Holland in tutta la questione. Adesso, tuttavia, è stata proprio Amy Pascal a svelare i piani per il futuro del franchise.

"Questo non sarà l'ultimo film che faremo con Marvel, e (questo non è) l'ultimo film di Spider-Man" ha rivelato infatti la produttrice ai microfoni di Fandango "Ci stiamo preparando per realizzare un nuovo film di Spider-Man con Tom Holland e Marvel, solo che non è una parte di... Stiamo pensando a questa come una trilogia, e poi realizzeremo un'altra trilogia".

Dopotutto, come ricorda anche CBR, in precedenza lo stesso Holland aveva definito No Way Home come una "conclusione", solo non sapevamo ancora di che tipo.

"Credo che se tornassimo a esplorare questi personaggi, vedreste una versione molto diversa. E non sarebbe più la trilogia di Homecoming. Ci vorrebbe del tempo per cercare di costruire qualcosa di nuovo, diverso, e dal tono differente. Ma se questo accadrà o no, non lo so. Ma stiamo sicuramente trattando No Way Home come una conclusione, ed è così che si presenta".

Beh, a quanto pare Holland qualcosa lo sapeva già...