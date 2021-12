Spider-Man: No Way Home, una nuova foto di Doctor Octopus

Una nuova foto tratta dal film Spider-Man: No Way Home mostra il giovane eroe alle prese con Doctor Octopus, il villain interpretato da Alfred Molina.

L'attore è una delle star che ritornerà nell'universo di Peter Parker dopo esserne stato uno dei protagonisti delle precedenti trilogie.

Spider-Man: No Way Home, una foto di Alfred Molina e Tom Holland

L'immagine inedita di Spider-Man: No Way Home è stata pubblicata dal magazine Empire ed è accompagnata da alcune dichiarazioni di Tom Holland.

Il protagonista del film ha infatti raccontato: "Quando mi hanno presentato per la prima volta l'idea ho reagito pensando 'Wow, sarebbe fantastico se riuscissimo a farlo. Ma non è possibile che funzionerà. Non sarete in grado di ottenere la disponibilità per fare quello che c'è bisogno di realizzare. Non accadrà'. Ma invece è successo ed è folle".

Kevin Feige ha invece aggiunto: "Mi ricordo di averne parlato anni fa con Amy Pascal. 'Vogliamo rivisitare i villain che abbiamo già visto in precedenza?'. No, facciamo Vulture e Mysterio e personaggi che non abbiamo mai portato prima sullo schermo. Ma ricordo di aver pensato 'Come si potrebbe rifare Doc Ock?'. Perché Alfred Molina è la scelta perfetta. Se mai dovessimo riusare il personaggio dovrebbe essere, in qualche modo, interpretato da lui".

La trilogia dedicata alle avventure del giovane Peter Parker si concluderà con Spider-Man: No Way Home, in arrivo nei cinema italiani il 15 dicembre, e nel cast del progetto diretto da Jon Watts ci saranno anche Zendaya, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.