Spider-Man: No Way Home, svelati gli spettacolari concept art della battaglia finale

Online sono stati svelati degli spettacolari concept art della battaglia finale al centro di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home continua a rimanere tra i film più visti nelle sale e online sono ora stati svelati i concept art di alcune delle scene più importanti del progetto con star Tom Holland.

L'artista Marek Okon ha infatti pubblicato la sua spettacolare creazione ispirata alla battaglia finale in cui sono coinvolte le tre versioni di Peter Parker.

Nell'immagine di uno dei momenti più memorabili di Spider-Man: No Way Home si vedono i tre eroi interpretati da Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire mentre stanno per scontrarsi con i villain Green Goblin (Willem Dafoe), Sandman (Thomas Haden Church), Lizard (Rhys Ifans) ed Electro (Jamie Foxx). Okon, condividendo il concept art con Maciej Kuciara, ha scritto: "Mi sembrava di stare lavorando a una fanart piuttosto che a un'immagine utile alla produzione. Con così tanti personaggi iconici in un'inquadratura stavo costantemente entusiasmandomi".

Kuciara ha quindi pubblicato un'altra delle loro opere per il film e nei loro tweet si scopre inoltre che la battaglia avrebbe dovuto essere più elaborata, ma probabilmente è stata ridotta, per motivi pratici, o verrà inserita in una versione estesa.

Come spiega la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Nel cast del film diretto da Jon Watts, oltre al protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, ci sono Zendaya nella parte di MJ, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.