Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch in fuga di bodyguard alla premiere (VIDEO)

Benedict Cumberbatch in fuga di bodyguard alla premiere di Spider-Man: No Way Home in un divertente video ripreso da un fan.

La premiere di Spider-Man: No Way Home è stata allietata da un divertente siparietto che ha visto protagonista l'interprete di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, in fuga dai bodyguard sul red carpet.

Il video pubblicato su Twitter mostra Benedict Cumberbatch che attraversa di corsa il red carpet inseguito da due bodyguard meno scattanti di lui suscitando l'ilarità dei fan presenti.

Cumberbatch, che in Spider-Man: No Way Home debutterà in veste di nuovo mentore di Peter Parker, è attualmente impegnato nei reshoots di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in uscita il prossimo maggio.

"Siamo nel bel mezzo delle riprese", ha detto Cumberbatch a Empire. "Stiamo lavorando duramente per far funzionare un programma per realizzare il pieno potenziale del film: stiamo girando di nuovo parti che vogliamo fare meglio, ma anche parti che erano semplicemente impossibili da girare a causa della logistica, dell'emergenza sanitaria, ecc."

Nell'attesa possiamo godere della nuova performance del divo inglese nei panni del Dottor Stephen Strange, come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, al cinema da oggi.