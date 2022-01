Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch ammette gli errori di Doctor Strange

Benedict Cumberbatch ammette che il suo Doctor Strange ha commesso qualche errore in Spider-Man: No Way Home.

L'eroe Marvel interpretato da Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, è apparso di recente in Spider-Man: No Way Home per aiutare Peter Parker a navigare in un multiverso di problemi. Situazione che l'ha portato a commettere degli errori ammessi e commentati dal suo interprete.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

In una recente discussione con Penélope Cruz per la serie Actors on Actors di Variety, Benedict Cumberbatch ha parlato del suo ruolo in Spider-Man: No Way Home definendo "straordinaria" la possibilità di apparire nel film ed evidenziando alcuni dei pesanti errori commessi da Strange nel film:

"Sono molto fortunato perché Tom Holland e io avevamo presentato una petizione affinché i supereroi del quartiere dovessero incrociarsi di nuovo. Questo è il culmine di una trilogia ed è stato straordinario farne parte e lasciare che il mio personaggio commetta degli errori pesanti per amore o per generosità nei confronti di qualcuno a cui si rende conto di tenere davvero. Ero divertito, elettrizzato, davvero commosso. Ho riso moltissimo. Ho esultato. È una sensazione fantastica tornare al cinema, poterlo fare e dimostrare che non tutto deve essere trasmesso in streaming. E penso che sia importante andare avanti. Non è solo per i lavoratori del settore, ma per il guadagno sociale, l'eccitazione di trovarsi insieme a una folla di persone che provano l'esperienza di guardare il film tutti insieme".

Spider-Man: No Way Home, svelati gli spettacolari concept art della battaglia finale

In Spider-Man: No Way Home, Stephen Strange accetta di cercare di aiutare Peter Parker realizzando un incantesimo che farà dimenticare alla gente che Peter Parker è Spider-Man. Le cose vanno piuttosto male, tuttavia, e presto un multiverso si scatena sulla coppia che include i cattivi dei precedenti franchise di Spider-Man. Con l'arrivo nei cinema di Doctor Strange nel Multiverso della Follia probabilmente vedremo Cumberbatch affrontare i postumi di Spider-Man: No Way Home e i suoi problemi personali col multiverso Marvel.