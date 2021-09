Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: "Non sarò nel film ma tanto so che non mi credete"

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero l'inclusione di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, il terzo film Marvel con Tom Holland protagonista. La presenza dei due ex interpreti di Spidey sarebbe giustificata dal Multiverso con cui l'Uomo Ragno si troverà a fare i conti nel film. Come prevedibile, Tobey Maguire e Andrew Garfield sono ormai tormentati da queste voci, nonostante abbiano smentito più volte il loro coinvolgimento nel progetto.

In una recente intervista con Variety, ad Andrew Garfield è stato nuovamente chiesto della sua potenziale inclusione in Spider-Man: No Way Home. L'attore ha quindi chiarito con decisione di non essere nel cast del film. Ovviamente, ha anche riconosciuto che nessuno riuscirebbe a credergli fino in fondo, in un verso o nell'altro. Ha quindi dichiarato: "Capisco il motivo per cui le persone stiano impazzendo perché anch'io sono un fan. Non puoi fare a meno di immaginare determinate scene e momenti e pensare 'Oh, mio ​​Dio, quanto sarebbe figo se lo facessero?'. Ma è importante per me dire che questo non è qualcosa in cui sono consapevole di essere coinvolto. Ma tanto so che non posso convincere nessuno se dico che non so cosa stia accadendo. Non importa quello che dico, sono fottuto. O sarà davvero deludente per le persone o sarà davvero eccitante".

Le voci sull'apparizione di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home si sono fatte più insistenti solo negli ultimi tempi, quando è stato confermato il ritorno di Alfred Molina e Jamie Foxx nei ruoli di Dottor Octopus ed Electro, proprio grazie al Multiverso a cui facevamo riferimento prima. Inoltre, il trailer del film, rilasciato nei giorni scorsi, accenna anche al ritorno del Goblin di Willem Dafoe. Insomma, i fan sapranno per certo se Garfield stava dicendo la verità o se stava cercando di nascondere la grande rivelazione soltanto a partire dal 17 dicembre, quando Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema.