Spider-Man, Kirsten Dunst: "Non pensavo che il bacio sottosopra sarebbe diventato famoso"

L'attrice di Spider-Man Kirsten Dunst ha recentemente rivelato che non si aspettava un tale successo per il 'bacio sottosopra' tra lei e Tobey Maguire nel film di Sam Raimi.

Sono passati venti anni dal primo film di Spider-Man, ma è impossibile non ricordare una delle sue scene più iconiche, quella del bacio sottosopra tra Peter Parker e MJ. Bacio che tuttavia Kirsten Dunst non si aspettava diventasse così radicato nella cultura pop e cinematografica.

L'interprete di Mary Jane Watson è stata recentemente intervistata da W Magazine, e naturalmente, con Spider-Man: No Way Home ancora in sala, si è parlato anche di Spider-Man.

Così l'attrice è tornata a parlare dell'esperienza sul set del film di Raimi, e di come le sembrò così assurdo quando il bacio sotto la pioggia tra Spidey e MJ assunse uno status tutto suo tra i baci nella storia del cinema... Specialmente viste le condizioni in cui fu girato.

"Non mi sembrò affatto un bacio di quelli famosi, perché Tobey... Gli stava entrando tutta l'acqua nel naso in quel momento, a causa della pioggia, e non riusciva a respirare con la maschera di Spider-Man. Poi era così tardi quella sera. Non mi venne da pensarla così, sul momento" ha rivelato

"Ma il modo in cui mi fu presentato... Sam mi diede questo libro sui baci più famosi, e questo mi fece realizzare quanto romantica e speciale lui volesse che fosse quella scena. Anche se non era esattamente ciò che mi sembrava con Tobey appeso lì, sottosopra..." ha poi concluso.

Beh, per fortuna che gli spettatori l'hanno vista in maniera molto diversa, e ancora oggi il bacio tra Maguire/Peter e Dunst/MJ è uno dei più apprezzati e replicati di sempre.