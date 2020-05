Spider-Man: J.K. Simmons tornerà nei panni di J. Jonah Jameson

J.K. Simmons in una scena di Spider-Man 2

J.K. Simmons ha confermato che è sotto contratto per tornare nel ruolo di J. Jonah Jameson nei prossimi film di Spider-Man, anche se non è detto che lo rivedremo già il prossimo anno, nel terzo episodio delle avventure in solitario di Peter Parker all'interno del Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha svelato questo dettaglio durante un'intervista sulla sua carriera concessa a PeopleTV, e ha risposto così quando gli è stato chiesto se possiamo aspettarci di vedere Jameson nel prossimo lungometraggio dedicato al Tessiragnatele: "Non so se quello sia il termine giusto, ma quando ho firmato per la mia prima apparizione ho firmato anche per due sequel. Di solito l'impegno va solo in una direzione, nel senso che tu sei sotto contratto, ma loro non hanno l'obbligo di utilizzarti nei film successivi. È stato bello avere l'opportunità di essere uno dei lasciti della versione precedente."

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

J.K. Simmons ha sorpreso i fan la scorsa estate apparendo nel mid-credits di Spider-Man: Far From Home, il che lo rende il primo attore a tornare nei panni di un personaggio che aveva già interpretato in un film separato dal Marvel Cinematic Universe. L'attore è infatti stato J. Jonah Jameson nella trilogia di Sam Raimi, dal 2002 al 2007, e ha anche prestato la voce al burbero giornalista nella serie animata Ultimate Spider-Man, dal 2012 al 2017. Considerato l'interprete definitivo di Jameson, Simmons si era anche proposto per il precedente reboot del franchise, The Amazing Spider-Man, dove il personaggio e il Daily Bugle sono menzionati ma mai visti (presumibilmente sarebbe apparso nel terzo episodio, mai realizzato).

Ammesso J.K. Simmons che torni nel prossimo film dedicato al Tessiragnatele, previsto per la fine del 2021, il suo ruolo potrebbe essere molto interessante: nella sua ultima apparizione, infatti, è Jameson a smascherare Spider-Man in mondovisione, mandando in onda un video postumo in cui Quentin Beck accusa Peter Parker di essere il responsabile di quanto visto nel corso del film.