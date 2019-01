Spider-Man è un bancario: impiegato si veste da Uomo Ragno per l'ultimo giorno di lavoro

Marica Lancellotti

Da quando Spider-Man lavora in banca? Da quando un impiegato brasiliano ha deciso di dire addio al suo incarico, neppure tanto amato, e ha deciso di presentarsi vestito da Uomo Ragno per il suo ultimo giorno di lavoro.

o cara pediu as contas e foi trabalhar vestido de homem-aranha no último dia de trabalho pic.twitter.com/FNy6XqRnJc — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) 22 gennaio 2019

É successo negli uffici di una banca di San Paolo, anche se la "bravata" è presto uscita dalle quattro mura aziendali per fare il giro della rete. Per tutta la durata della giornata di lavoro l'uomo ha continuato a svolgere come sempre le sue mansioni, solo che al posto di giacca e cravatta ha indossato il costume rosso e blu del supereroe. Online non è stata resa nota l'identità dell'impiegato, certo è che i colleghi ne hanno davvero apprezzato l'ironia. Chi invece è rimasto interdetto è stato il suo capo: "Lo sta facendo impazzire" recitava la didascalia di una foto diffusa via social da un ormai ex collega. Alla fine, però, come qualunque supereroe che si rispetti è riuscito a riportare la serenità e un sorriso anche sulla faccia del capo distribuendo dolci a tutto l'ufficio.