Spider-Man, i film del franchise tra i più noleggiati dopo l'uscita del trailer di No Way Home

Il trailer di Spider-Man: No Way Home ha riacceso l'entusiasmo degli spettatori nei confronti del franchise, e tutti i film sull'Uomo Ragno sono ora nelle classifiche dei più noleggiati.

Alzi la mano chi non ha visto almeno tre volte il trailer di Spider-Man: No Way Home. Nessuno, vero? Beh, difficile biasimare qualcuno qui, con quanto si è fatto attendere questo trailer. E ora l'entusiasmo scaturitone ha fatto tornare alti in classifica dei film a noleggio tutte le pellicole dedicate all'Uomo Ragno.

Mentre il trailer di Spider-Man: No Way Home si è occupato di infrangere il record di visualizzazioni precedentemente appartenente d Avengers: Endgame, la presenza così imponente del Multiverso e di richiami ai film di Spider-Man diretti da Sam Raimi e Marc Webb ha portato l'audience a voler rispolverare la loro "cultura cinematografica ragnesca", e a noleggiare su iTunes le varie pellicole del franchise.

Ecco allora come si presenta adesso la Top 100 dei film più scaricati su iTunes, e nello specifico quali posizioni occupano i vari film di Spider-Man.

2 Spider-Man: Far From Home (2019)

13 Spider-Man: Homecoming (2017)

14 Spider-Man (2002)

15 Spider-Man 2 (2004)

25 The Amazing Spider-Man 2 (2014)

37 The Amazing Spider-Man (2012)

47 Spider-Man 3 (2007)

Non solo, ma al trentesimo posto troviamo anche Venom con Tom Hardy, il cui sequel arriverà a breve nelle sale... E chissà che non possa rivelarci qualche sorpresa relativa proprio al Multiverso, anticipando Spider-Man: No Way Home che uscirà invece a Natale.