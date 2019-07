Spider-Man: Far From Home, il video e le foto dell'evento in Piazza San Marco a Venezia

Il film Spider-Man: Far From Home è stato protagonista di uno spettacolare evento che si è svolto a Venezia, nella cornice di Piazza San Marco.

Spider-Man: Far From Home è stato protagonista di un evento immersivo, come potrete vedere nelle foto e nel video, che ha illuminato la notte veneziana, proprio a Piazza San Marco e ha stupito e incantato centinaia di spettatori. Un mix di vari elementi ha fatto rivivere una spettacolare esperienza con i personaggi del film sui monumenti più iconici della città dove sono state girate molte scene del cinecomic, nelle sale italiane dal 10 luglio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Lo scontro tra Peter Parker e un temibile villain, come accadrà in Spider-Man: Far From Home, è andato in scena tra il campanile di Piazza San Marco, Palazzo Ducale e le due colonne che delimitano l'area marciana grazie al lavoro compiuto dall'agenzia di comunicazione MICROMEGAS con il patrocinio del Comune di Venezia.

Nel video appare anche Mysterio, il personaggio che Jake Gyllenhaal interpreta nel film accanto a Tom Holland, che riprende il ruolo di Peter Parker.

Ecco il video e le foto dell'evento:

Spider-Man: i nostri voti ai Peter Parker visti al cinema (VIDEO)

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).

Ecco inoltre una clip ambientata proprio a Venezia: