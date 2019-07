"Spider-Man: Far From Home: "Venezia? Non volevamo distruggerla durante le riprese"

La produttrice Amy Pascal ci ha parlato di come è stato girare parte di Spider-Man: Far From Home a Venezia, e degli accorgimenti presi per non distruggerla!

Spider-Man: Far From Home è in parte girato a Venezia ma per non "distruggerla" sono stati presi degli accorgimenti, come ha spiegato Amy Pascal a noi di Movieplayer.it in un'intervista che sarà pubblicata nei prossimi giorni, di cui vi proponiamo questa piccola anteprima.

Venezia è sempre Venezia, e questo lo sapeva bene anche Indiana Jones in Indiana Jones e l'ultima crociata del 1989, o James Bond in Casino Royale: una città unica al mondo ma anche non particolarmente agevole per un certo tipo di scene ad alto tasso d'azione. Nella nostra chiacchierata, Amy Pascal ha raccontato di aver amato moltissimo quel periodo di riprese perchè è impossibile non subire il fascino della città della laguna. Per quanto l'avventura veneziana di Marvel e Sony non sia durata moltissimo: "Ci abbiamo girato una settimana: è un posto bellissimo. Ci abbiamo girato così poco perché non abbiamo voluto distruggere la vostra bellissima città, non credo che vi avrebbe fatto piacere". Quale soluzione hanno trovato, a questo punto, gli studios? "Abbiamo ricostruito i canali in studio!".

La città, dal canto suo, ama già questo giovane supereroe, a cui ha dedicato, lo scorso 4 giugno, in vista dell'uscita di Spider-Man: Far From Home, un evento immersivo che ha illuminato la notte veneziana proprio a Piazza San Marco e ha stupito e incantato centinaia di spettatori. Un mix di vari elementi ha fatto rivivere una spettacolare esperienza con i personaggi del film sui monumenti più iconici della città dove sono state girate molte scene del cinecomic.

Uno dei film più attesi del 2019, Spider-Man: Far from Home arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio, mentre è già arrivato nelle sale statunitensi ottenendo già ottimi risultati in fatto di critica e incassi.