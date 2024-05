Spider-Man: Far From Home torna nei cinema USA, ma gli incassi non brillano, nonostante le scene inedite

Come annunciato tempo fa, la Sony Pictures sta ri-distribuendo tutti gli otto film di Spider-Man nelle sale cinematografiche americane, ma stando ai numeri raccolti da Spider-Man: Far From Home, gli incassi non hanno soddisfatto le aspettative.

Mentre i primi film si sono comportati piuttosto bene, sembra che gli ultimi episodi del franchise siano semplicemente troppo freschi nella mente di molte persone per spingerli a tornare così presto al cinema a rivederli, dato che la seconda uscita in solitaria di Tom Holland nei panni di Peter Parker ha incassato solo 265.000 dollari lunedì, registrando il più basso giorno di apertura delle riedizioni finora.

È interessante notare che questa versione di Far From Home include una scena non presente nella versione originale del film, con Spidey che elimina alcuni scagnozzi con la sua tuta di Iron Spider.

Quando verrà annunciato Spider-Man 4?

Per quanto riguarda il prossimo Spider-Man sul grande schermo, sappiamo che un quarto film è nelle prime fasi di sviluppo, ma il progetto non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Holland e Zendaya torneranno a vestire i panni di Peter Parker e MJ e si vocifera che questo film sarà il primo capitolo di una nuova trilogia. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno attualmente lavorando alla sceneggiatura, ma non sappiamo ancora quali dei temibili nemici causeranno problemi a Peter e co.

Spider-Man 4, Kevin Feige: "Abbiamo una storia, stiamo iniziando a scrivere le idee"

La maggior parte dei principali cattivi di Spidey sono già stati utilizzati nei film precedenti (Green Goblin, Doctor Octopus, ecc.), ma un recente rumor ha affermato che il sequel, ancora senza titolo, presenterà un cattivo inedito, che non abbiamo ancora visto in live-action.