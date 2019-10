Spider-Man: Far From Home, una delle scene migliori del film è stata tagliata!

Spider-Man: Far From Home ha avuto successo al box office, ma a quanto pare una delle scene migliori del cinecomic Marvel sarebbe stata tagliata dalla versione definitiva. Marvel avrebbe dunque deciso di eliminare una scena classica di Spider-Man, con buona pace dei fan.

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal primo trailer del film

La scena tagliata è legata al quotidiano di Peter Parker e al suo rapporto con new York. Come svela il regista Jon Watts, la sequenza vedeva Peter Parker intento a prepararsi per partire per la vacanza in Europa insieme ai compagni di scuola. Peter si reca da Delmar per trovare un adattatore per le prese di corrente europee, porta la sua collezione di Star Wars a un banco dei pegni per ottenere i soldi per il viaggio, ritira il passaporto e nel frattempo sconfigge un criminale. L'ultima parte della sequenza fornisce l'occasione per vedere le capacità della tuta Iron Spider e dà a Spider-Man l'occasione di farsi beffe della polizia.

Dalla descrizione, questa appare una delle scene nel più classico Spider-Man style, con Peter Parker impegnato a trovare un equilibrio tra il suo quotidiano e le responsabilità che i suoi poteri gli comportano. In più, finalmente il pubblico può dare uno sguardo ravvicinato ai poteri di Iron Spider, cosa che finora non era avvenuta. Marvel ha deciso di eliminare la scena - potenzialmente una delle migliori - dalla versione definitiva di Spider-Man: Far From Home, ma presumibilmente la vedremo nella versione home video. Qui potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.

