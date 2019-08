Spider-Man: Far From Home ritornerà nei cinema con scene inedite

Il film Spider-Man: Far From Home, con protagonista Tom Holland, ritornerà nelle sale americane tra qualche settimana proponendo delle scene inedite.

Spider-Man: Far From Home, come accaduto ad Avengers: Endgame, sembra stia per tornare nelle sale in una nuova versione che contiene alcune scene inedite.

La notizia è emersa online nelle ultime ore e sembra essere stata confermata da alcune catene cinematografiche statunitensi.

Il sequel di Spider-Man: Homecoming dovrebbe essere distribuito nella nuova versione dal 30 agosto al 5 settembre, aumentando quindi il già consideravole incasso ai box office di circa 400 milioni sul territorio americano. Spider-Man: Far From Home dovrebbe attirare i fan dei cinecomic grazie alla presenza di numerose scene inedite che sono state cancellate dal precedente montaggio e tra i passaggi che potrebbero essere inseriti ci sono il cortometraggio in cui Peter Parker racconta l'avventura legata al suo passaporto, la messa in vendita dei suoi oggetti da collezione di Star Wars e uno scontro con la mafia.

Il film con protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker è il titolo con i migliori incassi nella storia della Sony, con oltre 1.109 miliardi ottenuti in tutto il mondo.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolge dopo Avengers: Endgame e riporta sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home è stato ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).