Spider-Man: Far From Home, la risposta della Sony alle foto "illegali" conquista il web

Spider-Man: Far From Home è arrivato nelle sale di tutto il mondo e il profilo Twitter ufficiale ha risposto in modo esilarante alla condivisione di alcune foto "illegali" tratte dal cinecomic.

Spider-Man: Far From Home è arrivato nei cinema e il profilo Twitter ufficiale del film ha reagito in modo esilarante al post di una fan che ha condiviso delle foto scattate illegalmente in sala. Il responsabile della pagina social ha infatti deciso di non far cancellare le immagini apparse online, scegliendo un approccio più ironico alla questione.

La pagina ufficiale del film - di cui potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home - ha risposto a un post contenente le immagini bootleg scrivendo: "Becky, dove hai ottenuto questi screenshot?". Il tweet era poi accompagnato da una divertente immagine animata che ritrae Whoopi Goldberg che dichiara: "Sei in pericolo, ragazza".

I fan hanno quindi commentato quanto accaduto con meme, fotomontaggi e reazioni di vario tipo che ritraggono anche Tom Holland, l'interprete di Peter Parker nel cinecomic della Sony. Becky, nel frattempo, ha affrontato la situazione con un po' di preoccupazione, ma molto senso dell'umorismo, anche se non è chiaro se abbia deciso di trasferirsi realmente all'estero!

marvel writing their lawsuit pic.twitter.com/hNsUHaDapP — kara keery (@aryaoIogy) July 11, 2019

Far from home twitter: Where did you get those screenshots?



Becky: pic.twitter.com/UBk1Ekz80p — no (@chilledarctic) July 11, 2019

Becky are you okay, you okay, you okay Becky? Becky are you okay? Will you tell us that you're okay, Becky.



You've been hit by. You've been struck by, a smooth criminal. pic.twitter.com/JA4GMdnghr — ⊗ //🚀// BrieBot3⎊⎊⎊ //︽✵︽ (@hiira_Rana) July 11, 2019

girl you in trouble pic.twitter.com/RXSntNL1Bx — CC (@sayakingdominon) July 11, 2019

BREAKING NEWS pic.twitter.com/3mMmCveQiA — Becky IS GOING FFH (@xBreeTanner) July 11, 2019

I just want to tell y'all if smethinf happens to this account, it was nice meeting y'all after nine years of being in this bird app, ADVICE: pic.twitter.com/xquli2IAcf — Becky IS GOING FFH (@xBreeTanner) July 11, 2019

Wait, even the kpop fandom knows??? Eye- pic.twitter.com/KeZWbRYzTf — Becky IS GOING FFH (@xBreeTanner) July 11, 2019

