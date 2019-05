Spider-Man: Far From Home, un nuovo promo avrebbe confermato uno spoiler

Spoiler confermato dopo la pubblicazione di una nuova clip promozionale di Spider-Man Far From Home.

Spider-Man: Far From Home - Un'immagine dal primo trailer

Un nuovo promo di Spider-Man: Far From Home avrebbe confermato uno spoiler sul film. Quando si tratta di riservatezza, Marvel Studios e Sony non sono seconde a nessuno. Un nuovo promo avrebbe, però, anticipato uno snodo importante del plot suggerito già nel trailer di Spider-Man: Far From Home.

Il promo conferma che MJ (Zendaya Coleman) conosce l'identità segreta di Peter Parker (Tom Holland). MJ è la seconda compagna di scuola a conoscere il segreto di Peter dopo Ned (Jacob Batalon).

MJ knows Peter is #SpiderMan

In this new mini ad for #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/EJMPLdV46J — cosmic (@Q82004yousef1) May 17, 2019

Questa svolta narrativa era già stata suggerita nel secondo trailer di Spider-Man: Far From Home in cui MJ affronta Peter sulla questione dell'identità segreta. Nel promo, però, scopriamo che non solo MJ sa la verità, ma lo ha capito da sola. Come ha fatto lo scopriremo nel corso del film.

Spider-Man: Far From Home, le star sono confuse dal buco nella trama di Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, oltre alla new entry Jake Gyllenhaal, nei panni di Mysterio. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.