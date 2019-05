Spider-Man: Far From Home, le star sono confuse dal buco nella trama di Avengers: Endgame

Avengers: Endgame avrebbe causato un buco nella trama di Spider-Man: Far From Home che ha confuso le idee ai protagonisti del film.

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal trailer del film

Se in Avengers: Endgame sono passati cinque anni, perché all'inizio di Spider-Man: Far From Home Peter Parker è ancora alla scuola superiore? A questo quesito non hanno saputo rispondere le star Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Cobie Smulders e Jacob Batalon, sopiti al Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel ha chiesto loro perché i personaggi di Peter Parker, Ned ed MJ sono ancora a scuola nonostante siano passati cinque anni per tutti, ma gli attori non hanno saputo dare una risposta.

Tom Holland: Perché siamo ancora alla scuola superiore? [ride]

Jacob Batalon: Potrebbe esser uno dei buchi nella trama più grandi di sempre.

Cobie Smulders: Non voglio parlare di questo argomento. Non so niente.

La volontà degli attori di non parlare di questo tema può dipendere da due fattori. Visto che questo buco nella trama è conseguenza diretta del plot di Avengers: Endgame, le star potrebbero davvero non essere al corrente del motivo per cui questa incongruenza è nel film. Oppure è più probabile che questa scelta nasconda qualche spoiler sul futuro dell'MCU.

Il co-sceneggiatore di Avengers: Endgame Stephen McFeely ha toccato il tema del buco nella trama specificando che gli adolescente potrebbero far parte di quel 50% di popolazione decimata dallo schiocco di dita di Thanos. Al loro ritorno, per loro il tempo non è passato e hanno lo stesso aspetto di cinque anni prima.

"Non è chiaro che tutti coloro che non sono invecchiati sono stati decimati da Thanos? Fanno ritorno, come Peter Parker, ma sono uguali a prima. Non so cosa sia successo in Spider-Man: Far From Home, posso solo ipotizzare che gran parte dei personaggi sia stata cancellata da Thanos, così alcuni sono invecchiati e altri no. Questo potrebbe avere un effetto comico nel film, ma in realtà non so niente di certo".

Spider-Man Far From Home, Tom Holland e Jake Gyllenhaal insieme

Spider-Man: Far From Home sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, ma il nuovo trailer mostra Peter Parker intento a piangere la morte di Tony Stark. Al centro della storia vediamo Peter e i compagni di scuola in viaggio in Europa per l'estate. Il giovane sarà raggiunto da Nick Fury che gli affiderà una missione da portare a termine insieme a Quentin Beck/Mysterio, nuovo arrivo nell'MCU.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio, nell'attesa potete approfondire il contenuto del film con il nostro commento al nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home.