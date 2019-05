Spider-Man: Far From Home, Mysterio sarà ispirato ad Iron Man e Black Panther!

Il costume di Mysterio, personaggio di cui faremo la conoscenza in Spider-Man: Far From Home, sarà ispirato ad Iron Man e Black Panther!

I legami all'interno dell'MCU sono sempre più forti, come dimostra l'influenza di Iron Man e Black Panther sul personaggio di Mysterio, di cui faremo la conoscenza in Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

Spider-Man: Far From Home mostrerà l'universo post Avengers: Endgame attraverso il punto di vista di Peter Parker. Il film introdurrà, inoltre, il multiverso grazie ala presenza di Mysterio (Jake Gyllenhaal), che in un primo tempo verrà presentato non come un nemico, ma come un alleato di Spider-Man. A quanto pare, il costume del personaggio subirà l'influenza diretta di due dei più importanti eroi dell'MCU, Iron Man e Black Panther, come anticipato dal costumista Michael Mooney:

"C'era un riferimento per tentare di mantenerlo all'interno del mondo Marvel world. Così ci ispireremo a Thor e ad Iron Man, e abbiamo molto di Black Panther. Il tutto per creare una continuità visiva nello stesso regno, per dire 'questo piccolo supereroe vive nello stesso mondo degli altri'."

Il Marvel Cinematic Universe ha un look molto specifico, in tutti i film lo sforzo dei costumisti è stato quello di adattare i costumi dei fumetti a un mondo più realistico. Mentre personaggi come Iron Man e Spider-Man sono adattamenti diretti, i costumi dei villain e dei personaggi secondari dell'MCU possono variare maggiormente rispetto all'originale.

Da quanto visto nel trailer di Spider-Man: Far From Home, Mysterio sembra possedere poteri magici, ma il suo costume è ispirato alle tute di Iron Man realizzate da Tony Stark e dal costume di Thor, mentre la componente legata a Black Panther farebbe riferimento alle abilità tecnologiche celate nel costume. Quali misteri e armi contiene il costume di Mysterio è ancora tutto da scoprire.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.