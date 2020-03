Spider-Man: Far From Home, il nuovo meme con Tom Holland è una "pagliacciata"

Un nuovo meme con protagonista Tom Holland, basato su una sequenza di Spider-Man: Far From Home consente di immaginare un nuovo costume per il supereroe.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland in un'immagine del trailer del film

Impazza sul web un nuovo meme con protagonista Tom Holland, basato su una sequenza del film Spider-Man: Far From Home, uscito la scorsa estate. Si tratta, per l'esattezza, del momento in cui Peter Parker afferma di aver bisogno di un nuovo costume per sconfiggere Mysterio, al che Happy Hogan reagisce schiacciando un pulsante che apre uno scompartimento segreto all'interno del quale il giovane può creare da sé la nuova uniforme da battaglia. Un utente di Twitter, che si fa chiamare EUGENED, ha rimaneggiato la clip per far sì che dietro Peter appaia un costume da clown, e nello stesso thread ha poi postato la versione "vergine", con il green screen, consentendo agli altri di modificare la sequenza a loro piacimento.

Spider-Man - Far From Home, Spider-Man "vola" in una scena del film

Una simpatica trovata che riconferma la popolarità del Peter Parker interpretato da Tom Holland: il suo secondo film in solitario, Spider-Man: Far From Home, ha incassato più di un miliardo di dollari al box office mondiale, ed è ora il più grande successo di sempre della Sony (che detiene i diritti del personaggio e distribuisce i film standalone), escludendo l'inflazione.

La scorsa estate sembrava che potesse essere la sua ultima apparizione nel Marvel Cinematic Universe, ma le reazioni dei fan, e l'intervento dello stesso Holland, hanno spinto la Marvel e la Sony a rinnovare l'accordo per almeno altri due film: uno interamente dedicato a Spider-Man, che uscirà nel luglio del 2021, e uno dove interagirà con altri eroi della Casa delle Idee. Holland, intervistato di recente da MTV, ha detto di voler apparire nella miniserie WandaVision, che debutterà su Disney+ a fine anno, con un messaggio diretto alle alte sfere della Marvel: "Kevin Feige, se c'è modo di farlo, hai il mio numero." L'attore britannico è attualmente nelle sale con Onward - Oltre la magia, il nuovo film Pixar, dove doppia in originale uno dei due protagonisti.