Spider-Man: Far From Home debutta incassando 98 milioni di dollari in Cina

Il cinecomic Spider-Man: Far From Home ha debuttato in Cina raggiungendo quota 98 milioni di dollari, risultato molto positivo che porta a ipotizzare incassi record.

Spider-Man: Far From Home ha debuttato in Cina il 28 giugno, incassando ben 98 milioni di dollari. La cifra ha permesso al cinecomic con protagonista Tom Holland di diventare il secondo miglior risultato sul mercato asiatico dell'anno per un film hollywoodiano, posizionandosi alle spalle proprio di Avengers: Endgame, di cui rappresenta una continuazione a livello narrativo.

Il sequel delle avventure di Peter Parker è inoltre al quarto posto per quanto riguarda i risultati di un film di supereroi, restando alle spalle di Endgame, Avengers: Infinity War e Venom. Spider-Man: Far From Home è invece in totale al settimo posto nella classifica dei lungometraggi prodotti a Hollywood con il miglior debutto di sempre nel mercato asiatico.

Il cinecomic, sulla piattaforma di acquisto biglietti Maoyan, ha ottenuto un punteggio di 9.2 su 10 e su Douban è arrivato a 8.1 su 10. Le votazioni permettono quindi al progetto diretto da Jon Watts di ottenere il secondo miglior punteggio rimanendo alle spalle solo di Endgame.

La presenza del personaggio nei film degli Avengers sembra abbia dato la spinta giusta al film della Sony che dovrebbe raggiungere quota 200 milioni di dollari sul mercato asiatico, sfruttando a proprio favore anche la cancellazione della distribuzione di The Eight Hundred, il film bellico che avrebbe dovuto arrivare nelle sale il 5 luglio e al centro della censura dopo una proiezione svoltasi al Shangai International Film Festival.

Il nuovo capitolo delle avventure di Spider-Man avrà invece la concorrenza di Pets 2 e prossimamente dell'atteso Il re leone.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).