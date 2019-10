Spider-Man: Far From Home dal 5 novembre in tante edizioni speciali: ecco cover, packaging ed extra

L'incredibile successo al botteghino Spider-Man: Far From Home arriva in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD, Digital HD e tre altre esclusive edizioni speciali a partire dal 5 novembre con Universal Pictures Home Entertainment Italia. In Spider-Man: Far From Home, il capitolo che segue Spider-Man: Homecoming, Tom Holland fa ritorno nei panni dello spara-ragnatele più amato dei fumetti.

Sono molte le sorprese per gli amanti di Spider-man e del MCU: saranno infatti disponibili tantissime edizioni diverse di Spider-man: Far From Home oltre ai classici formati Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD. Verranno infatti rilasciate: un'imperdibile edizione speciale Blu-ray 3D contenente il diario di viaggio di Peter; una Steelbook Blu-ray con disco bonus per un totale fantastico di oltre 110 minuti di contenuti extra inediti ed una speciale creatività dedicata ed una Steelbook 4k Ultra HD, contenente sempre un disco bonus. Ma non finisce qui: saranno anche disponibili le Spider-man: Home collection contenenti i due film che vedono protagonista Tom Holland: Spider-man: Homecoming e Spider-man: Far From Home.

Le edizioni Blu-ray e 4k Ultra HD del film arrivano con tantissimi extra per un totale di oltre 80 minuti di contenuti speciali. Ecco l'elenco dei contenuti nei formati Blu-ray e 4K Ultra HD: