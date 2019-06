Spider-Man: Far From Home e Venom: il crossover potrebbe essere "spaventoso e divertente"

Venom: una scena del film

Un crossover tra Venom e Spider-Man sarebbe spaventoso e allo stesso tempo divertente. E' questa l'idea di Jon Watts, il regista di Spider-Man: Far From Home, il quale spera che prima o poi i due personaggi possano dividere lo schermo insieme. E questo vale non solo per meri motivi narrativi, visto che Venom è la nemesi per antonomasia del supereroe di Brooklyn, ma anche per vedere insieme in azione Tom Holland e Tom Hardy.

Intervistato da Yahoo Movies UK, Jon Watts non ha dubbi, l'incontro/scontro tra l'Eddy Brock di Tom Hardy e il Peter Parker di Tom Holland è solo una questione di tempo, nonostante tra i due franchise i toni siano decisamente all'opposto: più dark per Venom, più leggero per Spider-Man, eppure il regista di Spider-Man: Far From Home questa differenza potrebbe essere la chiave vincente per combinarli: "Mi piacerebbe vedere i due Tom insieme - così ha spiegato - anche se non so che differenze possano esserci fisicamente tra loro. Quello che spiccava più di ogni altra cosa in Venom era l'umorismo, anche se era così oscuro e contorto, ma mi piaceva. Quindi (un film su di loro ndr.) non so quanto possa essere diverso dal punto di vista dei toni, però lo vedo come spaventoso e allo stesso tempo divertente. Molto divertente".

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

L'uscita di Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, è fissata per il 10 luglio e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, oltre alla new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, l'iconico interprete di Nick Fury.