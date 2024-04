Spider-Man: Dylan Baker interpreterebbe di nuovo Lizard

Dopo aver interpretato il Dr. Curt Connors in Spider-Man 2 e Spider-Man 3, Dylan Baker ha mancato per poco la possibilità di trasformarsi in Lizard quando Spider-Man 4 è stato ufficialmente cancellato (Rhys Ifans ha invece interpretato il cattivo in The Amazing Spider-Man del 2012).

Ora la star di LaRoy, Texas è tornata a parlare del personaggio di Lizard con Comicbookmovie. Dopo che artisti del calibro di Willem Dafoe e Alfred Molina hanno ripreso i loro ruoli in Spider-Man: No Way Home, è stato chiesto a Baker se sarebbe disponibile a interpretare di nuovo Lizard in un progetto del Multiverso o anche in un nuovo Spider-Man 4 (recentemente si sono diffusi dei rumor sulla realizzazione di questo quarto capitolo).

"Oh, andrei tra un minuto a New York. Assolutamente", ha confermato l'attore. "Sam Raimi ha anche realizzato il film Soldi sporchi, in cui recitava mia moglie, Becky Ann Baker. È un regista che può fare tante cose diverse. Drag Me To Hell, Evil Dead, la trilogia di Spider-Man... è semplicemente fantastico. Qualunque cosa Sam volesse, andrei lì", conclude Baker.

Spider-Man 4: cosa avremmo visto nel film di Sam Raimi

Tobey Maguire in una scena del film Spider-Man 2

Il primo giorno di riprese di Spider-Man 2

Più avanti nell'intervista l'attore ha ricordato il primo giorno di riprese di Spider-Man 2: "Beh, sai, ricordo che la prima scena che ho girato è stata nel campus della Columbia University a New York. Quindi, sono andato lassù e abbiamo lavorato per sei o sette ore. Quando sono tornato a casa, all'improvviso, un mio amico mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ci sono queste tue foto online! Sei in Spider-Man!' e io ho detto: 'Come fai a saperlo?'".

"Ho guardato anche io e c'erano già delle foto online della scena che avevamo girato quel giorno io e Tobey! Non avevo idea che queste cose potessero accadere così velocemente. È stato semplicemente pazzesco, ma davvero divertente. Anche girare Spider-Man 3 è stato davvero super divertente", ha ricordato Baker.