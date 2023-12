Spider-Man 2, Peyton List: 'La mia scena tagliata e non mi hanno pagato, ma avevo sei anni'

Peyton List, recentemente tra i protagonisti della serie Cobra Kai, ha svelato che aveva recitato in Spider-Man 2 nel 2004, ma la sua apparizione è stata tagliata in fase di montaggio.

La giovane attrice ha compiuto così il suo debutto ufficiale nel mondo del cinema con 27 volte in bianco, diventando poi una star dei film di Diario di una schiappa.

Il desiderio di recitare fin da bambina

Una foto di Peyton List

L'attrice Peyton List, intervistata da Mark Dohner, ha ora rivelato che in realtà ha recitato, quando aveva solo sei anni, in Spider-Man 2 insieme a suo fratello.

La star di Cobra Kai ha raccontato: "Quella era stata un'enorme piattaforma per farmi conoscermi, essere la ragazzina sulle scale, ha realmente dato una spinta alla mia carriera".

Peyton ha ricordato: "Ho chiesto a mia madre di recitare quando ero davvero piccola. Sapevo cosa volevo fare, che è davvero strano. Mi sentivo una ragazzina super matura. Ma sì, ho chiesto a mia madre e questi agenti si sono avvicinati al mio fratello gemello, Spencer... Lo hanno avvicinato sul ferry di Staten Island a New York e hanno detto: 'Questo ragazzino ha carisma, è così bello. Vogliamo metterlo sotto contratto'. E ho risposto: 'Ehi, ho sempre voluto recitare!'".

List ha aggiunto: "Hanno detto: 'No, non vi somigliate. Tu sei la gemella brutta, spostati'. No, non sto scherzando! Quindi mia madre ci ha portati entrambi dagli agenti e mio fratello è sempre stato quello super tranquillo e io ero invece: 'Mi piacerebbe recitare. Ciao!'. E loro rispondevano: 'Sì, non abbiamo bisogno di ragazze. Però vogliamo ancora lavorare con lui'. Mia madre ha replicato: 'Dovete metterli sotto contratto entrambi perché lei vuole realmente recitare. Se volete avere lui, dovete prendere anche lei o ce ne andremo'".

I due gemelli sono poi stati scelti per recitare in una breve scena di Spider-Man 2 in cui i ragazzini stanno litigando sul modo in cui si scrive Spider-Man. Peyton ha infine sottolineato: "Penso fossimo stati a malapena pagati, ma è piuttosto fantastico. La mia parte è stata tagliata, quindi è stata una doppia fregatura. 'Non ti vogliono, sei stata tagliata dal tuo primo film, benvenuta a Hollywood ragazzina!'. Ma per me è andata bene, è stato giusto a sei anni. Mi ha dato una lezione ed è per questo che ho un'autostima davvero bassa. Sto scherzando!".