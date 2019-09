Spider-Man, una clip di Avengers: Endgame svela i negoziati tra Sony e Marvel!

Una esilarante clip di Avengers: Endgame ha svelato i negoziati tra Sony e Marvel per l'utilizzo di Spider-Man.

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal primo trailer del film

Dopo l'annuncio della rottura tra Sony e Marvel e della conseguente uscita di Spider-Man dall'MCU, gli appassionati sono insorti, addolorati all'idea di dover dire addio alla presenza del Peter Parker di Tom Holland nel loro franchise preferito. In seguito alle reazioni dei fan, Marvel e Sony sembrano aver trovato un accordo economico soddisfacente che permetterà a Spider-Man di comparire nell'MCU, anche se l'accordo potrebbe essere temporaneo.

Nel frattempo l'utente Reddit AllOutMovies ha deciso di svelare il dietro le quinte della trattativa tra Sony e Marvel attingendo ad alcune clip di Avengers: Endgame. Il risultato è esilarante, considerando che a impersonare Sony e Disney sono Tony Stark e Steve Rogers.

Nel video, tra esilaranti contrattazioni, si sottolinea come l'entusiasmo dei fan nei confronti di Peter Parker sia di molto superiore al tempo da lui trascorso sul grande schermo. A quanto sostenuto finora, Peter Parker dovrebbe fare ritorno in un nuovo capitolo della saga a lui dedicata, il preannunciato Spider-Man 3. Garantito, dunque, il ritorno di Tom Holland, Zendaya, Marissa Tomei, Jacob Battalon e Jon Favreau sul grande schermo. Sony, si riserva, però, di usare Spider-Man nel suo universo esteso facendolo comparire in Venom 2. Restiamo in attesa di nuove conferme ufficiali sul futuro dell'Uomo Ragno.