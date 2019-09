Spider-Man: i dettagli del nuovo accordo confermano la sua presenza in Venom 2?

Spider-Man potrebbe apparire in Venom 2 e a confermarlo sarebbero i dettagli relativi all'accordo tra Sony e Marvel che è stato annunciato oggi.

L'eroe interpretato da Tom Holland apparirà in un film appartenente al Marvel Cinematic Universe e Spider-Man sarà protagonista di un film che potrà contare sul sostegno della Marvel e del produttore Kevin Feige che, confermando l'accordo con la Sony, ha accennato anche alla creazione dello "Spidey-Verse" sottolineando che "non si può mai sapere quali sorprese potrà riservare il futuro".

Le parole del presidente della Marvel sembrano quindi essere legate alle indiscrezioni di una possibile apparizione di Peter Parker in Venom 2, il film che verrà diretto da Andy Serkis e avrà nuovamente come protagonista Tom Hardy nel ruolo del simbiote. tra gli interpreti ci sarà anche Woody Harrelson nella parte di Carnage e il progetto, su cui la Sony ha puntato molto dopo che la trattativa con la Marvel si era conclusa negativamente, sembra essere destinato a dare il via all'annunciato Spidey-verse.

Il sequel di Venom arriverà nei cinema il 2 ottobre 2020, mentre Spider-Man 3 sarà n elle sale a partire dal 16 luglio 2021.