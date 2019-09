Spider-Man: il ritorno al Marvel Cinematic Universe solo temporaneo?

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Secondo una nuova teoria, quello di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe sarà un ritorno temporaneo, ma questa volta secondo un piano ben preciso.

Lo ipotizza l'Hollywood Reporter, basandosi sulle recenti dichiarazioni di Kevin Feige e sugli annunci della Sony Pictures. Mentre era inizialmente previsto che il prossimo film dedicato alle gesta del Tessiragnatele fosse completamente della Sony, senza legami con il MCU, è ora ufficiale che la Casa delle Idee sarà nuovamente coinvolta nella realizzazione del sequel di Spider-Man: Far From Home, previsto per il 16 luglio 2021. L'accordo attuale prevede anche un'apparizione del personaggio in un altro film del franchise Marvel, presumibilmente nella Fase Cinque dopo l'uscita del suo terzo lungometraggio in solitario, ma cosa possiamo aspettarci dopo?

Secondo l'Hollywood Reporter, l'indizio principale sta nelle nuove dichiarazioni di Kevin Feige, il quale ha definito Spider-Man "l'unico supereroe con la capacità di saltare da un universo all'altro" e ha detto che ci saranno delle sorprese al riguardo. L'ipotesi è quindi che il terzo film personale chiuda la storyline iniziata quest'anno, con Peter Parker smascherato pubblicamente, e fornisca al personaggio la scusa per ritirarsi e passare nell'altro universo, quello di cui fanno parte Venom e Morbius, the Living Vampire.

Il modo per effettuare la transizione? Madame Web, di cui la Sony ha annunciato un film apposito. Trattasi di una figura importante del mondo di Spider-Man, con poteri che includono la consapevolezza di tutto ciò che accade nel Multiverso. Probabile, quindi, che lei faccia da ponte tra i due mondi, consentendo a Peter di lasciare il Marvel Cinematic Universe senza le complicazioni recenti (Spider-Man: Far From Home si conclude con un cliffhanger difficilmente risolvibile se non si tiene conto del ruolo del personaggio nel MCU). Se questo significa che lui possa anche tornare se e quando Sony e Marvel rinnoveranno ulteriormente il loro accordo è ancora da vedere, fatto sta che, se Feige ha detto il vero, le implicazioni per entrambe le major sono molto interessanti.