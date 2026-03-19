Spider-Man: Brand New Day, il trailer rimuove la battuta che Sadie Sink pronunciava nel leak

L'attenzione dei fan dei cinecomic è concentrata sul trailer di Spider-Man: Brand New Day, lanciato ieri dopo una lunga attesa. La versione definitiva, lunga 2 minuti e 40 secondi, vede intrecciarsi tre trame diverse che anticipano la nuova vita di Spider-Man dopo l'incantesimo di Doctor Strange, la lotta ai nemici per le strade di New York e la mutazione che l'Uomo Ragno sperimenta.

Tra i vecchi e nuovi personaggi svelati dal trailer a colpire è soprattutto quello interpretato da Sadie Sink, la cui identità non è stata ancora rivelata nonostante le numerose teorie dei fan. Anzi, il trailer avrebbe ridotto il suo spazio tagliando una battuta che il personaggio pronunciava nella versione leaked del video, diffusa mesi fa.

Una scena di Spider-Man: Brand New Day

Cosa accade al personaggio di Sadie Sink nel trailer?

Lo spazio riservato al personaggio di Sadie Sink nel trailer di Spider-Man: Brand New Day è davvero ridotto. Intravediamo il misterioso personaggio di spalle, incappucciato e con i guanti, che allarga la braccia di fronte ad alcuni computer.

Pochi istanti, troppo pochi per capire quali delle teorie formulate in precedenza sulla sua identità sono corrette. Il trailer leak di Spider-Man: Brand New Day diffuso a dicembre, quasi uguale alla versione ufficiale, conteneva però una battuta pronunciata da Sink che adesso è stata tagliata.

Il personaggio diceva: "Sei un disastro, Spider-Man. Non intralciarmi. Altrimenti, non saranno solo i tuoi amici a non ricordarsi chi è Peter Parker."

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Cosa ci dice il trailer sull'identità del personaggio di Sadie Sink?

Il trailer diffuso non sembra chiarire i dubbi sull'identità del personaggio di Sadie Sink. C'è chi ha letto la sua apparizione come la conferma che interpreterà Rachel Cole-Alves, personaggio femminile vicino a Punisher, ma secondo Forbes questa sarebbe una scelta strana per colei che potrebbe rivelarsi la principale villain di Brand New Day.

Tra le ipotesi sul piatto della bilancia c'è chi sostiene che interpreterà Screwball, visto che l'unica inquadratura a lei dedicata la vede di fronte a un mucchio di apparecchiature tecnologiche e la villain trasmette in diretta streaming. Ma l'ipotesi più accreditata continua a essere quella che vede Sadie Sink nei panni di una giovane Jean Grey, teoria più comune fin dall'inizio che troverebbe conferma in una scena del trailer in un vediamo una forza invisibile che rimbalza tra una prigioniera e le guardie.

Impossibile, per adesso, fornire una risposta certa anche se le battute tagliate lasciano intendere una sorta di manipolazione mentale ("non saranno solo i tuoi amici a non ricordare chi è Peter Parker"). Manipolazione che potrebbe essere collegata a The Hand, organizzazione criminale ninja secolare profondamente legata al misticismo, ai rituali di resurrezione e alla guerra soprannaturale, la cui apparizione in Brand New Day era stata preannunciata da tempo. Anche in virtù di questa considerazione, la scelta di Jean Grey come supercattiva in un film di Spider-Man continua a sollevare perplessità.

La risposta definitiva arriverà solo il 29 luglio, con l'arrivo nei cinema italiani di Spider-Masn: Brand New Day.