Sadie Sink e Noah Jupe diventano Romeo & Giulietta nella tragedia in scena a Londra, ecco le foto

La star di Stranger Things e Noah Jupe sono i protagonisti dello spettacolo portato in scena in queste settimane all'Harold Pinter Theatre di Londra.

Sadie Sink, star di Stranger Things con la parte di Max, e Noah Jupe, che ha fatto parte del cast dell'acclamato Hamnet, sono i protagonisti della nuova versione teatrale della tragedia shakespeariana Romeo & Giulietta.

Online sono state condivise le foto ufficiali dei protagonisti dello spettacolo in scena sul palco dell'Harold Pinter Theatre a Londra.

I protagonisti dello show teatrale

Gli scatti ritraggono Sadie Sink e Noah Jupe nel ruolo dei due giovani innamorati dal destino tragico. Nel cast ci sono inoltre Dylan Corbett-Bader, Clark Gregg, Eden Epstein, Ada Grey, Kasper Hilton-Hille, Aruna Jalloh, e John Marquez. Tra gli interpreti spazio poi per Caroline Moroney, Clare Perkins, David Shelley, Lewis Shepherd, e Alexander Uzoka.

Sadie Sink in una foto di Romeo & Giulietta

Noah Jupe e Sadie Sink in Romeo & Giulietta

Noah Jupe in Romeo & Giulietta

Lo show prodotto da James Bierman ha permesso alla giovane attrice, che recentemente ha concluso le riprese di Spider-Man: Brand New Day di tornare a lavorare a teatro dopo aver conquistato la critica e il pubblico recitando a New York in occasione di John Proctor Is the Villain. Bierman, nel comunicato che accompagnava l'annuncio della nuova produzione, aveva raccontato che ha avuto modo di vederla recitare dal vivo in quell'occasione e, ricordando le esperienze dell'attrice in show come Annie e The Audience, ha sottolineato: "Ho pensato fosse fantastica. Ha una presenza scenica reale e grandiosa, e, ovviamente, è cresciuta sul palco".

Sadie Sink in Romeo & Giulietta

Sadie Sink e Noah Jupe in Romeo & Giulietta

Sadie Sink e Noah Jupe in Romeo & Giulietta

Sadie Sink in Romeo & Giulietta

Sadie Sink in Romeo & Giulietta

Sadie Sink e l'attore Noah Jupe in Romeo & Giulietta

Gli impegni del co-protagonista di Sadie

Noah Jupe, recentemente, ha recitato nel film Hamnet - Nel Nome Del Figlio, diretto da Chloé Zhao con la parte di Amleto, e nella seconda stagione della serie The Night Manager (di cui potete leggere la nostra recensione). Il giovane attore ha fatto il suo debutto teatrale proprio con Romeo & Giulietta, in programma fino al 6 giugno 2026.

Nel team creativo ci sono anche Hildegard Bechtler che si occuperà della scenografia e dei costumi, Jon Clark che curerà le luci, Tom Gibbons che è sound designer, e Ash J. Woodward che lavorerà agli elementi video.