Spider-Man: Brand New Day, il trailer ha spoilerato anche l'identità di questo personaggio?

L'attesa per Spider-Man: Brand New Day continua a crescere, e il primo trailer ha già iniziato a svelare dettagli cruciali sulla trama.

Tra le novità più discusse c'è il ruolo di Tramell Tillman, rimasto finora avvolto nel mistero. I sottotitoli del filmato sembrano ora aver anticipato l'identità del suo personaggio, aprendo a nuove teorie sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: Brand New Day, Tramell Tillman in una scena del trailer

Chi è il personaggio interpretato da Tramell Tillman

Lo scorso anno era emersa la notizia di un'aggiunta dell'ultimo minuto al cast di Spider-Man: Brand New Day, con l'attore Tramell Tillman ingaggiato per un ruolo rimasto inizialmente segreto.

All'epoca non erano stati diffusi dettagli sul suo personaggio, ma le speculazioni indicavano possibili ruoli come Robbie Robertson, collega di Peter Parker al Daily Bugle, oppure il villain Tombstone. Più recentemente, un rumor sosteneva che avrebbe interpretato il capo del Department of Damage Control.

Il primo trailer dell'attesissimo sequel di Spider-Man: No Way Home, pubblicato online nella giornata di ieri, sembra però fare chiarezza: nei sottotitoli, il personaggio di Tillman viene identificato come "Bill" mentre parla fuori campo. Questo dettaglio confermerebbe un'indiscrezione recente secondo cui l'attore interpreterà in realtà William Metzger, villain relativamente oscuro degli X-Men.

Spider-Man: Brand New Day, un'acrobazia di Tom Holland

In che modo influirà sulla trama di Spider-Man: Brand New Day

Come nella controparte fumettistica, questa versione di Metzger dovrebbe essere un fanatico anti-mutanti. Se confermato, questo elemento potrebbe rafforzare le voci secondo cui Sadie Sink interpreterà Jean Grey.

Secondo precedenti rumor, il personaggio di Tillman sarebbe ossessionato dalla caccia a questa misteriosa metaumana, mentre Frank Castle - interpretato da Jon Bernthal - interverrebbe per proteggerla. Il personaggio di Sink compare solo brevemente nel trailer (Marvel e Sony sembrano voler mantenere il massimo riserbo), ma alcuni indizi suggeriscono che possa interpretare una potente metaumana o mutante dotata di abilità di controllo mentale.

Scissione. Tramell Tillman in una scena della seconda stagione.

Dove abbiamo già visto l'attore

Tramell Tillman è noto soprattutto per il suo ruolo nella serie Scissione, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Inoltre, ha preso parte anche a Mission: Impossible - The Final Reckoning, ottavo e ultimo film del franchise con Tom Cruise, consolidando la sua presenza in produzioni di alto profilo.

Quando esce in Italia il film con Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.