Spider-Man, perché Sadie Sink sarà una presenza fissa nei prossimi film Marvel

Sadie Sink è apparsa brevemente nel primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, ma la sua reale identità rimane ancora avvolta nel mistero, probabilmente perché sarà una parte fondamentale della trama del film.

Marvel e Sony stanno chiaramente facendo del loro meglio per mantenere segreta il più a lungo possibile l'identità del personaggio interpretato dall'attrice di Stranger Things e ci sarebbe un motivo valido dietro questa strategia.

Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo a Sadie Sink nel trailer

Per quanti film Marvel ha firmato Sadie Sink?

Ci sono altre possibilità, ovviamente, ma date le voci insistenti e tutto ciò che è stato rivelato sul personaggio di Sink, saremmo molto sorpresi se non si rivelasse essere Jean Grey, e sembra che lo studio abbia grandi progetti per la potente mutante.

Secondo il noto e spesso affidabile scooper MyTimeToShine, Sink avrebbe "firmato un contratto per cinque film con i Marvel Studios, il quale includerebbe anche un'opzione per delle apparizioni in serie TV".

Stranger Things: un'immagine di Sadie Sink

In quali progetti apparirà la star di Stranger Things

Spider-Man: Brand New Day sarà chiaramente il primo, il reboot degli X-Men dovrebbe essere il secondo, ed è emerso anche che Sink apparirà in Avengers: Secret Wars, di nuovo al fianco di Tom Holland.

Si prevede, inoltre, che i Marvel Studios chiuderanno la Multiverse Saga per poi proseguire con la Mutant Saga, e si ritiene nel programma ci sarà almeno una serie Disney+ incentrata sugli X-Men. Tenendo presente questo, l'accordo di Sink non è poi così sorprendente.

Un'altra voce recente sostiene che Brand New Day vedrà la partecipazione di "più di un mutante", il che potrebbe suggerire che la Marvel stia silenziosamente selezionando il cast della nuova squadra di supereroi guidati dal Professor X, ovvero Charles Xavier (il quale non ha ancora un volto in questo universo).

Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.