Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink è davvero Jean Grey? Il leak divide il web: foto reale o AI?

Si torna a parlare del personaggio di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day grazie a una nuovo foto leak finita in rete che ne svelebbe il look, confermando inoltre la teoria ricorrente per cui si tratti di una giovane Jean Grey.

Ma i fan sono perplessi dalla qualità della foto, molto degradata, e dalla possibilità che si tratti non di uno scatto reale bensì di un'immagine manipolata in AI per confondere le acque intorno all'atteso cinecomic, in uscita nei cinema italiani il 29 luglio.

Cosa rivela la foto di Sadie Sink?

La foto leak è coerente con quanto anticipato dal trailer di Spider-Man: Brand New Day. Vediamo Sadie Sink coi capelli rossi raccolti e con indosso gli stessi abiti con cui compare nel trailer, la giacca di pelle verde e la felpa giallo scuro col cappuccio. Al suo fianco compare Frank Castle (Jon Bernthal) che punta la pistola verso qualcuno o qualcosa.

L'immagine è stata trattata con l'intelligenza artificiale, ma varie fonti ne confermano l'autenticità. Alex Perez di The Cosmic Circus sostiene di aver visto una versione precedente di questa foto di Spider-Man: Brand New Day, spiegando che questo era il motivo per cui aveva precedentemente ipotizzato che l'ex star di Stranger Things interpretasse Typhoid Mary.

L'outfit verde e giallo di Sadie Sink sembra un chiaro riferimento al costume di Jean Grey in Marvel Girl, anche se probabilmente non vedremo l'attrice indossare quel costume fino all'uscita del reboot degli X-Men nel 2028.

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Se confermata, resta da capire la ragione della scelta di Marvel di introdurre Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day e come si svilupperà la sua storia, che potrebbe preparare il terreno per gli eventi futuri.

Trama completa di Spider-Man: Brand New Day

Diretto da Destin Daniel Cretton, il film si apre quattro anni dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, con Peter Parker ormai adulto, che vive in solitudine dopo aver cancellato se stesso e i suoi ricordi dalle menti di coloro che ama.

In una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato anima e corpo a proteggere la sua città nei panni di Spider-Man. Ma con l'aumentare delle richieste, si ritrova sottoposto a una pressione sempre maggiore. Questo innesca un'inaspettata trasformazione fisica che minaccia la sua stessa esistenza, mentre emerge una strana ondata di criminalità, dando origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.