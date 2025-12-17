Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo al personaggio di Sadie Sink nel trailer leaked

Marvel si sarebbe messa in moto per cancellare la versione leaked del trailer che circola on line e che mostra il personaggio di Sadie Sink in azione e il ritorno di Punisher.

La battaglia di Marvel contro gli spoiler entra nel vivo. Dopo il primo teaser di Avengers: Doomsday, anche il primo atteso trailer di Spider-Man: Brand New Day sarebbe finito in rete in versione leaked (di pessima qualità, per altro).

La conferma che il trailer è originale (e non frutto dell'AI) proviene dai tentativi dello studio di bloccare la diffusione intimandone la cancellazione, ma nel frattempo il promo è rimbalzato un po' ovunque fornendo anticipazioni sui misteri del nuovo capitolo della saga del Peter Parker di Tom Holland.

Attenzione! Non proseguite nella lettura della news se non volete conoscere spoiler sul trailer di Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Che cosa mostra il trailer di Spider-Man: Brad New Day?

Il trailer leaked si apre con Tom Holland, in veste di narratore, che dice: "Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto, e l'unico modo per impedirlo... era far sì che tutti si dimenticassero di me".

Poi aggiunge: "Perché non sono solo Peter Parker, sono Spider-Man. E a volte, Spider-Man deve fare la cosa più difficile, anche se questo spezza il cuore di Peter Parker".

Più avanti udiamo Sadie Sink che avverte Spider-Man di stare alla larga da lei. "Sei un disastro, Spider-Man. Non intralciarmi. Altrimenti, non saranno solo i tuoi amici a non ricordare chi è Peter Parker" lo minaccia, rivelando la sua natura di villain.

Vediamo alcune istantanee al rallentatore, apparentemente incomplete, ispirate ai fumetti, che ricreano la copertina di Amazing Fantasy n. 15 e mostrano Spider-Man che si lancia in battaglia contro La Mano, antico ordine di ninja malvagi e maestri di arti marziali specializzati in crimine organizzato, assassinii e magia oscura.

Vista la pessima qualità è difficile descrivere le scene con chiarezza, ma nella seconda parte del trailer, secondo Forbes, fanno la loro comparsa anche The Punisher, Tombstone e (probabilmente) Bruce Banner, ma, come sottolineano anche gli utenti sui social media, le sfuocature e gli effetti speciali non ancora ultimati rendono difficile la comprensione di ciò che si vede,

Chi interpreta Sadie Sink? Una nuova teoria

Da quel poco che si vede, dato che il colore dei capelli di Sadie Sink è ancora celato difficile fare ipotesi certe, ma dopo la diffusione del trailer leaked una nuova teoria si starebbe facendo largo tra i fan. La villain di Sink potrebbe essere Shathra, una "Dea-Vespa" potente antagonista soprannaturale dell'Uomo Ragno la cui origine è in gran parte cosmica. Questa teoria, però, cozza col ritorno di uno Spider-Man più urbano, concentrato a combattere il crimine nei sobborghi di New York City.

Attendiamo da Sony e Marvel un trailer di qualità, che a questo punto potrebbe non tardare, per avere nuovi dettagli.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day uscirà nei cinema a luglio 2026.