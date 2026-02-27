Spider-Man: Brand New Day, il personaggio interpretato da Sadie Sink è stato (finalmente) svelato?

Perfino Sadie Sink ha ammesso di essere stanca di dover mantenere il segreto sull'identità del suo personaggio in Spider-Man: Brand New Day. Se la diva di Stranger Things finora è stata attentissima a evitare spoiler, tutta questa segretezza ha scatenato fan e insider, impegnati a formulare teorie sempre diverse sul ruolo affidato all'attrice. Ma adesso un'indiscrezione apparentemente piuttosto attendibile avrebbe fatto chiarezza.

Sadie Sink sul red carpet di The Whale

Chi interpreterà Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day secondo i rumor?

Come ricorda Comicbookbook.com, Jeff Sneider è stato il primo a rivelare che Sadie Sink affiancherà Tom Holland nei panni della mutante Jean Grey. La voce, però, è stata prontamente smentita perché in molti trovavano priva di senso la scelta di far debuttare il personaggio in un film sull'Uomo Ragno.

Così una pioggia di rumor ha passato in rassegna tutte le ipotesi più gettonate, dalla villain Shathra a Rachel Cole-Alves, Firestar e Spider-Girl.

Si vocifera che il Dipartimento di Controllo Danni darà la caccia al personaggio di Sink in Spider-Man: Brand New Day e che, dopo Avengers: Secret Wars, saranno loro a dover tenere sotto controllo i mutanti (probabilmente "usando le risorse della Stark Industries che hanno sequestrato per creare le Sentinelle").

Dal momento che la presenza di Sadie Sink in Secret Wars è già stata confermata ufficialmente ecco che l'ipotesi di Jean Grey torna in auge come riportato dal leaker @Cryptic4KQual.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le teorie sull'ingresso di Jean Grey in Spider-Man 4

Naturalmente fino alla conferma ufficiale da parte di Marvel ci muoviamo nel campo dei rumor. Ma orami sappiamo per certo che gli X-Men avranno un ruolo chiave in _Avengers: Doomsday, come anticipato dal terzo teaser, a loro dedicato. Con l'ingresso dei mutanti nella Linea Temporale Sacra (Ms. Marvel, Namor e Wonder Man), potremmo incontrare Jean di Terra-616 mentre i suoi poteri iniziano a svilupparsi, e quando arriverà il reboot degli X-Men, probabilmente farà parte della squadra nei panni della futura Fenice Nera.

Certo, quella di farla apparire in un film su Spider-Man, se confermata, sembra una scelta piuttosto bizzarra, ma dopo il ritorno di Robert Downey Jr. in un nuovo ruolo Marvel ci ha insegnato che tutto è possibile nell'MCU. Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day dovrebbe essere lanciato nel mese di marzo, il che lascia intendere che potrebbe essere imminente l'ufficializzazione dell'identità del personaggio di Sadie Sink. Non ci resta che attendere.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema a fine luglio. Tom Holland tornerà nei panni di Peter Parker, al suo fianco ritroveremo Jon Bernthal (The Punisher), Mark Ruffalo (Hulk), Zendaya (MJ), Michael Mando (The Scorpion), Tramell Tillman, Marvin Jones III (Tombstone), Jacob Batalon (Ned Leeds) e Liza Colón-Zayas. Con loro la star di Thunderbolts Florence Pugh, che dovrebbe riprendere il ruolo di Yelena Belova.