Spider-Man: Brand New Day, pioggia di rumor su Sadie Sink, riprese aggiuntive e una "scena folle"

È stato recentemente riportato che le riprese di Spider-Man: Brand New Day termineranno questo mese, con le riprese aggiuntive previste tra il febbraio e l'aprile del prossimo anno.

Si tratta di una prassi comune per qualsiasi film del Marvel Cinematic Universe, anche se sospettiamo che il mese di aprile potrebbe coincidere con le riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday. Forse c'era da aspettarselo, ma il noto insider Daniel Richtman ha riportato che la star di Stranger Things Sadie Sink dovrà fare ritorno sul set proprio per le riprese aggiuntive di Spider-Man: Brand New Day.

Con il suo ruolo ancora avvolto nel mistero, questo suggerisce almeno che il suo personaggio nel film sarà piuttosto significativo. Continuano a circolare voci secondo cui sarebbe la cattiva di Spider-Man: Brand New Day, anche se queste sono state smentite da affermazioni secondo cui l'attrice potrebbe davvero essere chiunque, da Jean Grey a Mayday Parker.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

La scena più folle nella storia di Spider-Man?

Alimentando i rumor a disposizione sulla pellicola, si è aggiunta anche la nota insider di settore MyTimeToShineHello, che ha riportato quanto segue su X: "Hanno appena girato la scena più folle nella storia di Spider-Man".

Con il trailer di Avengers: Doomsday in dirittura d'arrivo, non è probabile che la prima occhiata a Spider-Man: Brand New Day faccia la sua comparsa entro l'anno. Tuttavia, gennaio è il mese in cui si vocifera che verrà pubblicato un teaser e, se così fosse, scommetteremmo che il trailer verrà aggiunto alle proiezioni di Anaconda e 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa.

Recentemente, Sink ha commentato la foto andata virale che la ritrae sul set con indosso un piumino che la copre dalla testa ai piedi. "Tom può salutare i fan perché la gente sa chi è, ma poi si intravede me, e io sembro un pinguino", ha detto ridendo. "Sembra che la situazione rimarrà così per un po'".

The Whale: un primo piano di Sadie Sink sul red carpet di Venezia 2022

Chi è il misterioso personaggio di Sadie Sink?

Alla domanda sulle voci secondo cui sarà lei a seguire le orme di Famke Janssen e Sophie Turner nel ruolo di Jean Grey, Sink ha smentito rispondendo: "Queste voci circolavano già prima di sapere che avrei lavorato a questo progetto. Mi sono detta: 'Aspettate! Di cosa sta parlando la gente?'"

Quando le è stato chiesto cosa ne pensasse delle infinite teorie, tra cui quella secondo cui i suoi capelli rossi suggerirebbero che potrebbe interpretare la spalla di The Punisher, Rachel Cole-Alvez, l'attrice ha risposto: "Molti dimenticano che il colore dei capelli può cambiare, ma sì, capisco tutte le teorie. La gente dovrà solo aspettare e vedere. Sono entusiasta all'idea che tutto questo finirà a un certo punto".