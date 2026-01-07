Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink: "Non poter dire quale personaggio interpreto è una tortura"

Lasciatesi appena alle spalle il finale di Stranger Things, Sadie Sink dovrà ora focalizzare i suoi sforzi nel mantenere segreto il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day.

L'attrice non solo non può parlare apertamente di Spider-Man: Brand New Day, ma non può nemmeno rivelare chi interpreterà, cosa che lei stessa ha definito una "tortura".

L'interprete di Max in Stranger Things è stata vista girare alcune scene al fianco di Tom Holland, ancora con i suoi naturali capelli rossi, alimentando così le speculazioni dei fan sul fatto che interpreterà un personaggio dai capelli rossi ben noto dei fumetti Marvel.

The Whale: un primo piano di Sadie Sink sul red carpet di Venezia 2022

Il personaggio di Sadie Sink in Spider-Man 4 svelato dal trailer?

Il mese scorso, è apparsa online una presunta anteprima di Spider-Man: Brand New Day, che ha fornito un primo indizio sul misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink.

Il trailer trapelato era di qualità estremamente scadente, ma sembrava mostrare il personaggio di Sadie Sink che minaccia Peter Parker, sostenendo di conoscere la sua identità segreta di Spider-Man. Il suo ruolo è stato tenuto segreto dalla Sony sin dall'annuncio del suo casting, mentre un recente avvistamento sul set aveva mostrato l'attrice avvolta in un cappotto, apparentemente nel tentativo di nascondere il suo costume.

I fan hanno avanzato numerose ipotesi sul personaggio che Sink potrebbe interpretare, da Jean Grey degli X-Men a Mayday Parker. Ma una voce insistente indica che Sink interpreterà Shathra, la malvagia mutaforma del multiverso. "Sei un disastro, Spider-Man", dice il personaggio di Sink nel trailer trapelato. "Non intralciarmi. Altrimenti, non saranno solo i tuoi amici a non ricordare chi è Peter Parker".

Stranger Things: un'immagine di Sadie Sink

Sadie Sink sulle teorie dei fan: "C'è qualcosa di vero"

Durante il Tonight Show di Jimmy Fallon, a Sink è stato chiesto come ci si sente a non poter parlare del proprio ruolo nell'attesissimo sequel. "È una tortura!", ha risposto. "E ci sono anche tante speculazioni. Mi sembra che ogni settimana ci sia un nuovo personaggio che salta fuori".

"L'ho scoperto grazie alle teorie online", ha aggiunto. "Ad esempio, prima di essere scelta per Spider-Man, online circolavano speculazioni che dicevano: 'Sadie Sink sarà nel nuovo Spider-Man'. Io ho pensato: 'Hmm? Davvero?'. E poi, come previsto, due giorni dopo mi hanno chiesto di farlo. Quindi sì, quelle teorie a volte... a volte contengono un fondo di verità".