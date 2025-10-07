Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame?

Il set di Spider-Man: Brand New Day a Basingstoke (Inghilterra) sta già attirando l'attenzione dei fan e degli appassionati di videogiochi per una ragione molto specifica.

Le foto recenti dalla produzione mostrano veicoli della polizia, ambulanze e persino un elicottero in stile militare, quest'ultimo marcato con un'aquila simile a quella vista su alcuni veicoli blindati immortalati in scatti precedenti. Tali immagini hanno alimentato le speculazioni secondo cui il film potrebbe includere una scena d'azione ispirata a un momento memorabile tratto dal videogioco Spider-Man sviluppato da Insomniac.

Non è ancora certo che il film ricreerà fedelmente quella sequenza del videogioco, ma già si parla di set piece spettacolari. Nel cast sono confermati Tom Holland, Jon Bernthal nei panni di Frank Castle e Mark Ruffalo come Bruce Banner. Il regista Destin Daniel Cretton ha anticipato che il team sta lavorando per creare "un evento, una storia emozionale e un'esperienza che non si è mai vista prima".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'infortunio di Tom Holland sul set e il recupero

Qualche settimana fa, le riprese sono state interrotte quando, durante un'acrobazia, Holland è caduto battendo la testa. Dopo la corsa in ospedale è stata accertata una lieve commozione cerebrale e una fonte vicina alla produzione ha affermato che il divo si prenderà una pausa "per precauzione", ma è poi tornato a girare dopo qualche giorno, sorprendendo tutti.

Secondo quanto riportato, l'infortunio di Tom Holland è avvenuto durante un'acrobazia finita male. È stato anche riferito che, dopo essersi ripreso, l'attore ha partecipato a un evento di beneficenza con la co-protagonista e fidanzata Zendaya. Fonti hanno poi confermato che nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente.

Pochi giorni dopo, Holland era già tornato sul set con le immagini trapelate che lo mostravano intento a girare un'altra sequenza spettacolare, con Peter Parker impegnato a fermare un carro armato fuori controllo, lanciando ragnatele per bloccarne le armi e impedire che provocasse ulteriori danni in città.

Robert Downey Jr. con Tom Holland in una foto

La recente reunion con Robert Downey Jr.

Holland e l'ex interprete di Tony Stark e ora del Dottor Destino sono stati i protagonisti di una reunion sullo schermo per la prima volta da Avengers: Endgame. È accaduto in occasione di uno spot girato per annunciare la collaborazione tra i brand BERO e Happy Coffee.

Le compagnie in questione sono di proprietà proprio due attori e amici che adesso hanno unito le forze ancora una volta. La BERO è l'azienda di Holland che produce birra analcolica, mentre la Happy Coffee è una società specializzata in caffè che ha tra i suoi principali finanziatori la star Premio Oscar per Oppenheimer.