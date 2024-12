Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il primo aggiornamento dopo tre mesi non è confortante

Un primo aggiornamento sullo stato produttivo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è appena arrivato da uno dei nuovi grandi protagonisti del franchise animato Marvel.

Dopo l'emozionante conclusione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il mondo attende pazientemente l'uscita di questo terzo e ultimo capitolo, che completerà la trilogia di Miles Morales. Sebbene il film non sia ancora stato inserito nel calendario delle uscite della Sony Pictures, la produzione è già stata avviata da tempo.

In una nuova intervista per il suo film Unstoppable su Prime Video, è stato chiesto a Jharrel Jerome se avesse iniziato a registrare le sue voci per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che non ha ancora una data di uscita. Anche se Jerome, che ha debuttato nei panni di Miles G. Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse, non ha ancora iniziato a lavorare all'atteso sequel, l'attore ha sottolineato che non vede l'ora di riprendere il ruolo, ma che è all'oscuro come tutti gli altri.

"Non ho ancora iniziato a lavorarci, ma non posso neanche dire molto di più perché, sapete, è una nave così affiatata. Non ne so molto. Sono all'oscuro quanto tutti gli altri, ma non vedo l'ora di tornare in scena e vedere cosa stanno pensando, soprattutto per quanto riguarda il mio personaggio. È stato un colpo di scena davvero tosto quello dell'ultimo episodio", ha dichiarato Jerome.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che fine ha fatto il sequel della Sony?

Anche se Jerome non ha ancora iniziato a registrare le sue battute nei panni del Prowler di Terra-42, questo non significa necessariamente qualcosa di negativo per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e la sua imminente uscita.

Fin da Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato chiarissimo che il processo di animazione di questo particolare franchise richiede una grande quantità di tempo e di sforzi per essere prodotto. Se da un lato è estremamente vantaggioso avere uno stile d'animazione unico, dall'altro comporta degli ostacoli, in quanto richiede più tempo rispetto ad altri formati d'animazione in uso.