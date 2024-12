Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ultimo capitolo della trilogia animata, ha trovato i suoi registi

Sony Animation ha annunciato i nomi dei due registi che realizzeranno il film animato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il capitolo conclusivo della trilogia animata, ha trovato i suoi registi: a occuparsi del film prodotto da Sony Animation saranno infatti Bob Persichetti e Justin K. Thompson.

I due filmmaker hanno fatto parte team del progetto legato ai fumetti della Marvel fin dall'inizio, essendo coinvolti come produttori e contribuendo a sviluppare lo stile visivo che ha contraddistinto le particolari avventure portate sul grande schermo.

Le dichiarazioni dei registi

Persichetti e Thompson, commentando l'impegno come registi di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, hanno dichiarato: "Abbiamo avuto l'immenso privilegio di far parte del percorso di Miles fin dall'inizio e dirigere la conclusione della sua storia è incredibilmente entusiasmante. La creatività e la cura che sono state versate in ogni minuto di questo progetto sono state veramente di ispirazione. Abbiamo delineato quello che pensiamo sarà un epilogo davvero soddisfacente e non vediamo l'ora che i fan possano vivere quell'esperienza, daremo il massimo!".

Un'immagine dei film animati

Il team al lavoro su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Nel team della produzione del film, che dovrebbe debuttare nelle sale nel 2026, ci saranno Phil Lord e Chris Miller che hanno inoltre scritto la sceneggiatura, Amy Pascal e Avi Arad, oltre alla new entry Jinko Gotoh.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, perché è il presente e il futuro dell'animazione

Lord e Miller hanno aggiunto: "Le impronte digitali di Bob e Justin sono intrecciate al DNA di questi film e la loro passione per il percorso di Miles brilla attraverso ogni fotogramma della sua ultima avventura. Non c'è niente di più gratificante che collaborare con partner creativi con una visione audace e un'esecuzione brillante come Bob e Justin. Siamo entusiasti nel lavorare di nuovo con loro per creare una conclusione, bella e soddisfacente, per questa storia".