Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che fine ha fatto il sequel della Sony?

I film d'animazione dello Spider-Verse della Sony Pictures sono tra i più amati degli ultimi anni, con numerosi premi vinti e il merito di aver fatto conoscere al pubblico di tutto il mondo una serie di nuovi personaggi legati a Peter Parker e Miles Morales.

Sebbene il terzo film della saga, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, fosse originariamente previsto per l'inizio di quest'anno, vari ritardi di produzione e gli scioperi di Hollywood dello scorso anno hanno fatto slittare il film a data da destinarsi - ma ora abbiamo un'idea di come stanno andando i lavori sul film.

In una recente intervista concessa al Times of India, il doppiatore di Spider-Man India Karan Soni ha riflettuto sul "lungo e profondo" processo di produzione di Beyond the Spider-Verse, rivelando che il cast comincerà a registrare i dialoghi per il film tra qualche mese.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, un momento del film

"Sto continuando a lavorare per Spider-Man", ha rivelato Soni. "Inizieremo a registrare per questo film tra qualche mese e sono molto entusiasta. Il film è in fase di produzione. È un film d'animazione, quindi è diverso e richiede molto tempo. Vedremo quando sarà pronto e quando uscirà, ma sono davvero entusiasta. È stata una delle gioie più grandi interpretare quel personaggio. Quindi sono felice di avere un'altra possibilità e di poterlo fare di nuovo".

Andrew Garfield sarà in "Spider-Man: Beyond The Spider-Verse"? Gli ultimi folli rumor sul film d'animazione

I motivi del ritardo nella produzione

Nel 2023, subito dopo l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sono arrivate notizie che sostenevano che Beyond the Spider-Verse sarebbe stato rinviato, tra accuse di problemi produttivi e artisti e animatori che sostenevano che non era stato fatto praticamente alcun lavoro. Come i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno recentemente dichiarato, l'obiettivo è quello di assicurarsi che il film venga completato nel modo giusto, piuttosto che rispettare una certa data di uscita.

"Ci prenderemo il tempo necessario per rendere grande Beyond the Spider-Verse", aveva spiegato Lord prima che Miller aggiungesse: "E non ci tireremo indietro di fronte a una data di uscita che non è adeguata".