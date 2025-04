Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha una data di uscita, ecco le nuove foto

È stata annunciata ufficialmente la data d'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo della trilogia animata targata Sony, con la prima immagine distribuita online.

"Sappiamo quanto questa saga significhi per così tante persone. Non potevamo semplicemente riproporla in fretta e furia. Abbiamo deciso che dovevamo prenderci il tempo necessario per farla come si deve" hanno dichiarato Phil Lord e i co-registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson al CinemaCon.

Quando uscirà al cinema Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Il film animato uscirà nelle sale il 4 giugno 2027 e bisognerà attendere ancora qualche anno per tornare al cinema. Phil Lord e Chris Miller, i creatori della trilogia, tornano anche come sceneggiatori dell'ultimo film.

Nel primo film animato, Miles Morales, un liceale di Brooklyn scopre che 'chiunque può indossare la maschera', diventando il nuovo Spider-Man e unendosi ad altri Spider-personaggi provenienti da universi paralleli per salvare New York.

Nel sequel, Miles accompagna Gwen Stacy attraverso il multiverso, trovandosi di fronte ad una nuova minaccia. Per ora i dettagli del terzo film non sono stati ancora rivelati ma pare che in questo nuovo racconto Miles Morales viva una profonda crisi esistenziale.

Lo stile delle nuove immagini di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Al CinemaCon sono state mostrate le nuove immagini del film che rimarcano lo stile audace e visivamente innovativo della saga, con Miles Morales che dichiara di voler fare le cose a modo suo, dopo che tutti gli hanno detto come dovrebbe andare la sua storia.

Una scena di Spider-Man: Across the Spider-Verrse

Anche Gwen Stacy e altri personaggi compaiono nel teaser trailer che per il momento non è stato ancora mostrato al pubblico. Nel cast vocale principale di Spider-Man: Beyond the Spider-Versetornano Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jason Schwartzman e Karan Soni.