Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Hailee Steinfeld condivide un aggiornamento sul film

Hailee Steinfeld ha rivelato che è iniziato il suo lavoro per dare voce a Gwen nel film animato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Il lavoro su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è già iniziato e Hailee Steinfeld, che dà voce a Gwen Stacy, ha condiviso un aggiornamento sull'atteso sequel animato.

Il terzo capitolo della storia iniziata nel 2018 ha attualmente una data di uscita fissata da Sony Pictures al 4 giugno 2027 negli Stati Uniti.

L'update dell'interprete di Gwen

Hailee Steinfeld, intervistata da Josh Horowitz, ha rivelato di aver iniziato il lavoro nella sala di doppiaggio, riprendendo quindi il ruolo di Gwen in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

La giovane star ha sottolineato: "Questa è la questione. Bisogna avere fiducia nel percorso che stai affrontando. Se c'è una cosa che ho imparato da quell'esperienza è proprio quello. Devi affidarti a loro e finirai per avere qualcosa di magistrale. Devi semplicemente lasciarti andare".

Hailee ha quindi spiegato che si fida totalmente del lavoro compiuto dal team di sceneggiatori - composto da Phil Lord, Christopher Miller e David Callaham - e dai registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson.

Cosa racconterà il film

La storia si era interrotta in Spider-Man: Across the Spider-Verse con Miles Morales intrappolato in un universo alternativo. Gwen aveva invece creato un team insieme a Peter B. Parker, Mayday Parker, Spider-Man India, Spider-Punk, Spider-Byte, Spider-Man Noir, Peni Parker, e Spider-Ham. Il gruppo cercherà quindi di salvare Miles.

La trama ufficiale del terzo film non è ancora stata svelata e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli.

Gli attori impegnati a dare voce ai personaggi sono Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales, Brian Tyree Henry nei panni di Jeff Morales, Lauren Velez che è Rio Morales, Jake Johnson che sarà Peter B. Parker, Karan Soni che è Spider-Man India, Daniel Kaluuya che interpreta Spider-Punk, e Oscar Isaac che ha avuto il ruolo di Spider-Man 2099.