Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Peter B. Parker non tornerà? Jake Johnson aggiorna

Spider-Man: Beyond the Spider-Man, terzo film del franchise d'animazione della Sony non ha ancora una data d'uscita, ma Jake Johnson ha potuto aggiornare sul suo eventuale coinvolgimento, di nuovo nei panni di Peter B. Parker.

Mentre Peter B. Parker è stato una componente fondamentale del film d'esordio, Spider-Man: Un Nuovo Universo Spider-Gwen e le altre varianti hanno assunto maggiore importanza nel sequel uscito lo scorso anno, Spider-Man: Across the Spider-Verse, quindi, anche se probabilmente avremo qualche risoluzione sul personaggio, è possibile che il suo ruolo diminuisca ulteriormente nel terzo film.

"Amo Peter B. Parker. Ma devo dire che... sarei molto triste se mi chiamassero per dirmi che Peter B. Parker non tornerà nello Spider-Verse, perché mi sento molto legato a quel personaggio", ha dichiarato Johnson a ComicBook.com.

"E [il produttore di Spider-Verse] Phil [Lord] e io usciamo insieme, o ci messaggiamo spesso, e io mi occupo sempre di Peter B. Parker, e cerco di lottare per onorarlo. Voglio assicurarmi che sia divertente, è il nostro Spider-Man. Ha un significato e ci torniamo sempre, e per me significa molto come personaggio. Mi piace interpretarlo".

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse conterrà molteplici versioni di Gwen Stacy/Spider-Gwen

I fan potranno vedere Johnson in Self Reliance, da lui scritto, diretto e interpretato, quando sarà trasmesso in esclusiva su Hulu il 12 gennaio.