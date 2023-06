Spider-Man: Beyond the Spider-Verse conterrà molteplici versioni di Gwen Stacy/Spider-Gwen

L'ultimo capitolo della trilogia animata su Miles Morales, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, conterrà diverse sorprese per i fan di Spider-Gwen.

Sin dal primo film, Spider-Man: Un nuovo Universo, i fan sono andati in visibilio per il personaggio di Gwen Stacy, alias Spider-Gwen, doppiata da Hailee Steinfeld. Dopo aver ricoperto un ruolo centrale in Spider-Man: Across the Spider-Verse, attualmente nei cinema, il personaggio si espanderà ulteriormente in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che conterrà molteplici versioni di Gwen Stacy.

"Al momento sì, il piano è proprio quello di avere molteplici versioni di Gwen. Ma penso che queste cose evolvano con il tempo" hanno dichiarato Phil Lord e Chris Miller, produttori del film. "C'è una in particolare di cui siamo veramente entusiasti. Non possiamo dire molto, ma sarà fondamentale da un punto di vista narrativo".

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà nelle sale nel 2024, chiudendo la trilogia inaugurata nel 2018 con Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Gwen Stacy è trans? Ecco come nasce la teoria

La teoria dei fan secondo cui Gwen Stacy sarebbe trans nasce dall'osservazione di un fan dello Spider-Verso il quale ha notato la presenza di una bandiera del Pride con la scritta "Proteggete i bambini trans" sullo sfondo del trailer. Dopo la visione del film, molti utenti si sono convinti che la parabola narrata, la caratterizzazione e l'animazione di Gwen Stacy rispecchino le lotte sociali e interne che le persone trans affrontano quotidianamente.

Prima di tutto, c'è il già citato poster "Protect Trans Kids", che è appeso sul muro della camera da letto di Gwen sulla Terra-65 durante il prologo del film.

Oltre a ciò in un film con più stili di animazione, la tavolozza dei colori utilizzata per tutte le scene di Gwen sulla Terra-65 appare intrisa dei colori pastello blu, rosa e bianco della bandiera trans Pride.