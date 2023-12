Self Reliance: la star di New Girl Jake Johnson nel trailer della commedia

Hulu ha diffuso in streaming il trailer di Self Reliance, che vede protagonista Jake Johnson, star della serie New Girl, qui al suo debutto alla regia.

Nel cast della commedia tinta da atmosfere thriller troviamo anche Anna Kendrick, Natalie Morales, Andy Samberg, GaTa, Emily Hampshire, Mary Holland, Boban Marjanović, Christopher Lloyd e Wayne Brady.

Self Reliance, la trama

Quando un uomo di mezza età (Johnson) viene invitato a salire su una limousine dal famoso attore Andy Samberg, la sua vita fino a quel momento noiosa prende una piega entusiasmante. A Johnson viene offerta la possibilità di vincere un milione di dollari in un reality show televisivo del dark web, dove assassini di tutto il mondo tenteranno di ucciderlo per 30 giorni. La fregatura? Non può essere ucciso se non è completamente solo, il che lo porterà a reclutare una squadra improbabile per aiutarlo a sopravvivere.

Self Reliance è prodotto da Lonely Island e Walcott Productions, mentre Ali Bell, Joe Hardesty e Jake Johnson sono produttori e tra i produttori esecutivi figurano Andy Samberg, Akiva Schaffer e Jorma Taccone. MRC è il finanziatore di Self Reliance.

Il film debutterà esclusivamente in streaming su Hulu il 12 gennaio 2024.