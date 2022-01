Spider-Man: Andrew Garfield tornerebbe per nuovi film? La risposta dell'attore

Lo Spider-Man di Andrew Garfield è rimasto nel cuore dei fan tanto da lanciare una compagna su Twitter per il ritorno dell'attore in un ipotetico The Amazing Spider-Man 3, ma cosa nei pensa Garfield? Tornare a indossare la tuta rosso-blu dell'Uomo Ragno è un suo desiderio?

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield appeso a una parete

The Amazing Spider-Man 3, chiesto a gran voce dai fan dopo l'interruzione del franchise, è una possibilità molto remota, ma lo Spider-man di Andrew Garfield potrebbe comparire anche nel DCEU confrontandosi con personaggi come Venom o Morbius. Ma cosa ne pensa l'attore? Ecco cosa ha dichiarato nel corso di un'intervista a Variety:

"Voglio dire, sì, sono decisamente aperto all'idea se mi sembrerà giusta. Peter e Spider-Man sono personaggi incentrati sul dovere e sull'idea di agire secondo il bene. Peter è un ragazzo della classe operaia del Queens che conosce la lotta e la perdita ed è profondamente empatico. Proverei a prendere in prestito la struttura etica di Peter Parker se ci fosse l'opportunità di fare un passo indietro e raccontare di più su quella storia, ma dovrei sentirmi molto sicuro dello script e sicuro di me stesso".

Morbius: l'uscita slitta ancora e i fan chiedono di inserire lo Spider-Man di Andrew Garfield nel film

Se le stelle si allineeranno, ci sono diversi modi in cui Andrew Garfield potrebbe fare ritorno sul grande schermo in veste di Spider-Man. Lo scenario più probabile potrebbe essere il terzo film della saga di Venom, che vede Tom Hardy nei panni del protagonista Eddie Brock. Nella scena post-credits di Spider-Man: No Way Home, Eddie Brock menziona alla sua controparte simbiotica che ha bisogno di andare a New York e trovare Spider-Man poco prima di essere riportato nel suo universo. Se quella ricerca avvenisse nella sua realtà, potrebbe portarlo faccia a faccia col Peter Parker di Garfield, piuttosto che con quello di Tom Holland. Ma questa è solo una delle tate ipotesi che potranno essere confermate o smentite da Marvel e Sony.