Morbius: l'uscita slitta ancora e i fan chiedono di inserire lo Spider-Man di Andrew Garfield nel film

Sony ha deciso di rinviare ancora una volta l'uscita di Morbius per via del riacuirsi dell'emergenza sanitaria e i fan ne approfittano per chiedere di sfruttare questo lasso di tempo per inserire lo Spider-Man di Andrew Garfield nel cinecomic.

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield appeso a una parete

Morbius vede Jared Leto nei panni del personaggio titolare del film, il Dottor Michael Morbius, scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, a seguito as the tidi una rischiosa cura sperimentale, si trasforma in un essere dotato di superpoteri. Il film è ormai pronto da tempo, ma il nuovo aumento dei contagi ha convinto Sony a far slittare l'uscita americana al 1 aprile.

Ecco perciò che i fan hanno deciso di fare campagna pubblicitaria su Twitter promuovendo l'idea che il tempo che separa dalla nuova uscita potrebbe essere usato per aggiungere l'Uomo Ragno di Andrew Garfield in Morbius. Il primo trailer di Morbius ha confermato che l'Uomo Ragno esiste nel suo universo e secondo varie teorie si tratterebbe proprio dell'Uomo Ragno di Andrew Garfield. Perché non inserirlo nel film come suggeriscono i fan?

The Amazing Spider-Man 3, come sarebbe stato il film con Andrew Garfield e perché è stato cancellato?

Come recita la sinossi ufficiale di Morbius: "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa".

Basato sul personaggio creato dallo scrittore Roy Thomas e dall'artista Gil Kane nel 1971, Morbius vede l'introduzione di Jared Leto come l'antieroe della Marvel Morbius il vampiro vivente. Insieme a lui ci sono Matt Smith nel ruolo di Loxias Crown, Adria Arjona in quello Martine Bancroft, Jared Harris sarà il mentore di Morbius e Tyrese Gibson un agente dell'FBI.

Morbius è diretto da Daniel Espinosa da una sceneggiatura di Burk Sharpless e Matt Sazama. È prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster.